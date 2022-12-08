Росіяни активно атакують на Сході України

Речник Східного угруповання військ України Сергій Череватий 7 грудня заявив, що російські війська готують контрнаступальну операцію на заході Луганської області. Вони діятимуть в напрямку Куп'янська.

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Череватий зазначив, що ЗСУ активно протидіють контратакам росіян в районі Сватового. Зараз ворог тримає оборону в напрямку Куп'янська. Водночас російські мілблогери заявили, що їхні війська вели контратаки по всій лінії фронту Сватове – Кремінна, а також продовжують наступ у напрямку Лиману.

У Росії кажуть, що українські сили продовжували обмежені спроби прориву на окремих ділянках фронту на Сході України. ЗСУ нібито готуються атакувати російські позиції на лінії Лиман – Периші – Синьківка.

Зверніть увагу! Грузинська розвідувальна організація з відкритих джерел прогнозує, що українські сили, ймовірно, планують оточити Сватове, а не штурмувати його. Аналітики ISW вирішили не робити оцінок щодо конкретних майбутніх операцій в Україні.

Росіяни обмежені контратаками, оскільки ЗСУ продовжують свій контрнаступ в районі Кремінної. Українські військові відбили ворожий штурм Білогорівки, яка розташована за 12 кілометрів від Кремінної.

Російський мілблогер заявив, що російські сили атакували українські позиції в напрямку Червонопопівки. ЗСУ нібито довелося відійти з опорних пунктів на південний захід від Площанки. Підрозділи російської 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії буцімто повільно просуваються в районі Кремінної.