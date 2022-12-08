Россияне активно атакуют на Востоке Украины

Представитель Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый 7 декабря заявил, что российские войска готовят контрнаступательную операцию на западе Луганской области. Они будут действовать в направлении Купянска.

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Череватый отметил, что ВСУ активно противодействуют контратакам россиян в районе Сватового. Сейчас враг держит оборону в направлении Купянска. В то же время российские милблогеры заявили, что их войска вели контратаки по всей линии фронта Сватово – Кременная, а также продолжают наступление в направлении Лимана.

В России говорят, что украинские силы продолжали ограничивать попытки прорыва на отдельных участках фронта на Востоке Украины. ВСУ якобы готовятся атаковать российские позиции на линии Лиман – Перыши – Синьковка.

Обратите внимание! Грузинская разведывательная организация из открытых источников прогнозирует, что украинские силы, вероятно, планируют оцепить Сватово, а не штурмовать его. Аналитики ISW решили не делать оценок по конкретным предстоящим операциям в Украине.

Россияне ограничены контратаками, поскольку ВСУ продолжают свое контрнаступление в районе Кременной. Украинские военные отбили вражеский штурм Белогоровки, которая расположена в 12 километрах от Кременной.

Российский милблогер заявил, что российские силы атаковали украинские позиции в направлении Червонопоповки. ВСУ якобы пришлось отойти с опорных пунктов юго-западнее Площанки. Подразделения российской 144-й гвардейской мотострелковой дивизии медленно продвигаются в районе Кременной.