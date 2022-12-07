Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що в окупантів було доволі багато часу, щоб підготувати та укріпити лінію оборони. Російські загарбники замінували багато території.
До теми Є хороші новини від партизанів, – Гайдай розповів про ситуацію біля Сватового та Кремінної
Росіяни стягують війська та техніку
За словами Гайдая, окупанти стягнули велику кількість своїх військ та техніки в район Сватового. Як зазначає посадовець, можливо, у російських найманців з'явилась "нова божевільна ідея контрнаступу на Куп'янськ".
Я вже не дивуюсь таким вибрикам російського командування, але все схиляється до того, що окупанти готуються наступати,
– сказав Гайдай.
Він також наголосив, що у росіян практично кожен день відбувається "бавовна" на позиціях.
Де розташовані Куп'янськ та Сватове: показуємо на карті
Чому контрнаступ загарбників провалиться
Щодня в окупантів на Луганщині підриваються приміщення, облаштовані під казарми. Також "щось стається" із скупченням ворожої техніки.
За словами Гайдая, це відбувається практично у всіх населених пунктах поблизу Сватового. Він зазначив, що у кожному приватному будинку на лінії фронту перебувають до 10 загарбників.
Яка ситуація на Луганщині
- Біля Сватового та Кремінної ситуація залишається без кардинальних змін. Окупаційні війська Росії перебувають у глухій обороні. Водночас біля Білогорівки українські захисники цілодобово відбивають ворожі атаки.
- Сергій Стерненко опублікував фото цивільних, яких окупанти стратили на Луганщині за те, що вони допомагали ЗСУ. За це героїв повісили, прикріпивши їм до грудей таблички з написами "зрадник луганського народу" та "він передавав ворогу інформацію". Інформацію наразі перевіряють.
- У Луганській області партизани влаштували диверсію, щоб уповільнити постачання окупантів залізницею. Через згоріле обладнання доставка озброєння може сповільнитися на 20 діб.
- Тим часом стало відомо, що основні підрозділи десантників, які були на Херсонщині, Росія перекинула саме на Донбас. Зокрема вони, ймовірно, здійснюють підтримку оборони ділянки Сватове – Кремінна.