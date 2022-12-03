Про це розповів голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. наші партизани з вогником знищили устаткування ворога.

Увага За деякими видами озброєння Росія вже використовує стратегічний запас, – розвідка

Як саме попрацювали партизани

Невідомі підпалили релейну шафу для розміщення апаратури сигналізації, централізації та блокування в районі Луганської теплоелектростанції у місті Щастя, розташованому приблизно за 15 кілометрів від Луганська.

Внаслідок диверсії пошкоджено обладнання, необхідне для автоматизованого керування залізниці на ділянці Луганськ-Лантратівка.

Як відчують це окупанти

За оцінкою фахівців, знищення системи змусить окупантів перевести залізничне керування в ручний режим. Як результат, російські війська не зможуть своєчасно доставляти військові вантажі підрозділам, які воюють на передовій протягом приблизно 14 – 20 діб.

Це дасть Збройним силам України значну перевагу та шанс для нових просувань.

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