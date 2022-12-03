Про це розповів голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. наші партизани з вогником знищили устаткування ворога.
Увага За деякими видами озброєння Росія вже використовує стратегічний запас, – розвідка
Як саме попрацювали партизани
Невідомі підпалили релейну шафу для розміщення апаратури сигналізації, централізації та блокування в районі Луганської теплоелектростанції у місті Щастя, розташованому приблизно за 15 кілометрів від Луганська.
Внаслідок диверсії пошкоджено обладнання, необхідне для автоматизованого керування залізниці на ділянці Луганськ-Лантратівка.
Як відчують це окупанти
За оцінкою фахівців, знищення системи змусить окупантів перевести залізничне керування в ручний режим. Як результат, російські війська не зможуть своєчасно доставляти військові вантажі підрозділам, які воюють на передовій протягом приблизно 14 – 20 діб.
Це дасть Збройним силам України значну перевагу та шанс для нових просувань.
Актуально про ситуацію на Луганщині
- Основні бої на Луганщині наразі зосереджені в районі Сватове – Кремінна. Біля Сватового почали формуватися перші ознаки оточення російських військ.
- Тим часом стало відомо, що основні підрозділи десантників, які були на Херсонщині, Росія перекинула саме на Донбас. Зокрема вони, ймовірно, здійснюють підтримку оборони ділянки Сватове – Кремінна.