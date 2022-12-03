Об этом рассказал глава областной военной администрации Сергей Гайдай. Наши партизаны с огоньком уничтожили оборудование врага.
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Как именно поработали партизаны
Неизвестные подожгли релейный шкаф для размещения аппаратуры сигнализации, централизации и блокировки в районе Луганской теплоэлектростанции в городе Счастье, расположенном примерно в 15 километрах от Луганска.
В результате диверсии повреждено оборудование, необходимое для автоматизированного управления железной дороги на участке Луганск-Лантратовка.
Как почувствуют это оккупанты
По оценке специалистов, уничтожение системы заставит оккупантов перевести железнодорожное управление в ручной режим. Как результат, российские войска не смогут своевременно доставлять военные грузы подразделениям, воюющим на передовой в течение примерно 14 – 20 дней.
Это даст Вооруженным силам Украины значительное преимущество и шанс новых продвижений.
Актуально о ситуации в Луганской области
- Основные бои на Луганщине сосредоточены в районе Сватово - Кременная. У Сватового начали формироваться первые признаки окружения русских войск.
- Между тем стало известно, что основные подразделения десантников, которые были в Херсонской области, Россия перебросила именно на Донбасс. В частности, они, вероятно, осуществляют поддержку обороны участка Сватово – Кременная.