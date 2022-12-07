Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в оккупантов было достаточно много времени, чтобы подготовить и укрепить линию обороны. Российские захватчики заменяли многие территории.
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Россияне стягивают войска и технику
По словам Гайдая, оккупанты стянули большое количество своих войск и техники в район Сватового. Как отмечает чиновник, возможно, у российских наемников появилась "новая безумная идея контрнаступления на Купянск".
Я уже не удивляюсь таким вызодкам российского командования, но все склоняется к тому, что оккупанты готовятся наступать,
– сказал Гайдай.
Он также подчеркнул, что у россиян практически каждый день происходит "хлопок" на позициях.
Где расположены Купянск и Сватово: показываем на карте
Почему контрнаступление захватчиков провалится
Каждый день в оккупантов в Луганской области подрываются помещения, обустроенные под казармы. Также "что-то происходит" из скоплениям вражеской техники.
По словам Гайдая, это происходит практически во всех населенных пунктах вблизи Сватового. Он отметил, что в каждом частном доме на линии фронта находятся около 10 захватчиков.
Какая ситуация в Луганской области
- У Сватового и Кременной ситуация остается без кардинальных изменений. Оккупационные войска России находятся в глухой обороне. В то же время у Белогоровки украинские защитники круглосуточно отбивают вражеские атаки.
- Сергей Стерненко опубликовал фото гражданских, которых оккупанты казнили в Луганской области за то, что они помогали ВСУ. За это героев повесили, прикрепив им к груди таблички с надписями "изменник луганского народа" и "он передавал врагу информацию". Информацию проверяют.
- В Луганской области партизаны устроили диверсию, чтобы замедлить снабжение оккупантов железной дорогой. Из-за сгоревшего оборудования доставка вооружения может замедлиться на 20 суток.
- Между тем стало известно, что основные подразделения десантников, которые были в Херсонской области, Россия перебросила именно на Донбасс. В частности, они, вероятно, осуществляют поддержку обороны участка Сватово – Кременная.