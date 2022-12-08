Для этого есть несколько ключевых городов вдоль линии фронта: Угледар, Бахмут, Марьинка, Авдеевка и Северск. Сейчас эта линия фронта достаточно стабильная и имеет длину чуть более 100 километров. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса Роман Свитан.

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Не только Бахмут, а весь участок фронта

Восточная линия фронта имеет короткие логистические цепочки с Россией, поэтому сюда постоянно стягивают резервы, в том числе личный состав, вооружение и боеприпасы.

Это очень горячий и опасный участок линии фронта – не только Бахмут, а весь участок протяженностью в 100 километров,

– заметил Свитан.

Он пояснил, что к Бахмуту приковано внимание, в том числе и потому, что в районе города работает ЧВК "Вагнера". Так, в этой точке вагнеровцы используют максимум ресурса российской армии: и живой силы, и военной техники, и боеприпасов.

Россияне не смогут окружить город

Оккупантам необходимо захватить город, чтобы выйти на расположенный за ним водопровод. А дальше начать движение в сторону Славянска и Краматорска. Впрочем, Бахмут не дает захватчикам этого сделать, поскольку выступает хорошим укрепрайоном.

Там достаточно наших войск, чтобы удержать линию фронта в этом районе. Она поддерживается фланговыми гарнизонами – северным и южным, поэтому любое движение российских войск на окружение Бахмута встречает фланговый удар наших гарнизонов,

– подчеркнул военный эксперт.

По его мнению, захватническим войскам не удастся окружить город и пробить его. Кроме того, сейчас фронт стабилизировался, и наши резервы подошли с правого берега Днепра в этот район.

"В настоящее время там работает увеличенное количество нашей артиллерии и подвезено определенное количество боеприпасов, поэтому в ближайшее время на Донецком направлении не будет проблем", – сказал полковник запаса ВСУ.

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ВСУ в выгодном положении

Оккупанты бросают своих военных на Бахмутское, направлениене считая их, но соотношение сил, когда наши бойцы находятся в обороне, не показывает общего боевого потенциала. Так, ВСУ базируются в городе и используют его границу как линию обороны.

Мы, по меньшей мере, в более комфортном положении. А с военной точки зрения мы еще и в более выгодном положении по отношению к боевой мощи, поэтому соотношение стволов или личного состава не покажет реальной ситуации,

– отметил Свитан.

По его словам, у украинских защитников меньшее количество личного состава и вооружения, но они все равно удерживают линию фронта. К тому же россияне, которые наступают на город с поля, несут большие потери.

Есть 2 варианта разрешения ситуации в районе Бахмута

По мнению военного эксперта, Вооруженные Силы Украины будут истощать врага. А после – сами пойдут в наступление, но есть еще один сценарий.

Есть еще один манёвр, который мы можем совершить. Мы можем пойти в наступление в районе Лисичанска и зайти в тыл попаснянской группировке, которая давит на Бахмут,

– сообщил полковник запаса.

Он подчеркнул, что такая опция есть, но все зависит от планов нашего командования.

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