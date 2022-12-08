Для цього є кілька ключових міст вздовж лінії фронту: Вугледар, Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка і Сіверськ. Зараз ця лінія фронту є досить стабільною та має довжину трохи більше ніж 100 кілометрів. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан.
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Не тільки Бахмут, а вся ділянка фронту
Східна лінія фронту має короткі логістичні ланцюжки з Росією, тому сюди постійно стягують резерви, зокрема особовий склад, озброєння та боєприпаси.
Це дуже гаряча та небезпечна ділянка лінії фронту – не тільки Бахмут, а вся ділянка довжиною в 100 кілометрів,
– зауважив Світан.
Він пояснив, що до Бахмута прикута увага зокрема й через те, що в районі міста працює ПВК "Вагнера". Так, у цій точці вагнерівці використовують максимум ресурсу російської армії: й живої сили, й військової техніки та боєприпасів.
Росіяни не зможуть оточити місто
Окупантам необхідно захопити місто, щоб вийти на водогін, який розташований за ним. А далі почати рух в бік Слов'янська та Краматорська. Втім, Бахмут не дає загарбникам цього зробити, оскільки виступає як гарний укріпрайон.
Там достатньо наших військ, щоб утримати лінію фронту в цьому районі. Вона підтримується фланговими гарнізонами – північним та південним, тому будь-який рух російських військ на оточення Бахмута зустрічає фланговий удар наших гарнізонів,
– підкреслив військовий експерт.
На його думку, загарбницьким військам не вдасться оточити місто та пробити його. Крім того, зараз фронт стабілізувався і наші резерви підійшли з правого берега Дніпра в цей район.
"Зараз там працює збільшена кількість нашої артилерії та підвезена певна кількість боєприпасів, тому найближчим часом на Донецькому напрямку не буде проблем", – сказав полковник запасу ЗСУ.
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ЗСУ у вигідному становищі
Окупанти, не рахуючи, кидають своїх військових на Бахмутський напрямок, але співвідношення сил, коли наші бійці перебувають в обороні не показує загального бойового потенціалу. Так, ЗСУ базуються в місті та використовують його межу як лінію оборони.
Ми щонайменше в більш комфортному становищі. А з військової точки зору ми ще й в більш вигідному становищі щодо бойової міці, тому співвідношення стволів або особистого складу не покаже реальної ситуації,
– відзначив Світан.
За його словами, українські захисники мають меншу кількість особового складу та озброєння, але все одно утримують лінію фронту. До того ж росіяни, які наступають з поля на місто, зазнають великих втрат.
Є 2 варіанти розв'язання ситуації в районі Бахмута
На думку військового експерта, Збройні Сили України будуть виснажувати ворога. А після цього – самі підуть у наступ, але є ще один сценарій.
Є ще один маневр, який ми можемо зробити. Ми можемо піти в наступ в районі Лисичанська та зайти в тил попаснянському угрупуванню, що тисне на Бахмут,
– повідомив полковник запасу.
Він підкреслив, що така опція існує, але все залежить від планів нашого командування.
Ситуація біля Бахмута: що відомо
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий підтвердив, що на Бахмутському напрямку залишається велика динаміка боїв, зокрема атак ворога та штурмів. За його даними, ворог втрачає там орієнтовно 70 загарбників на добу.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що оперативна пауза на фронті була б на користь Росії. Однак Владімір Путін зациклився на Бахмуті та не хоче припиняти бої. Це сприятиме здатності України підтримувати військову ініціативу.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що росіянам не варто навіть думати про Бахмут. Там окупанти втратили вже тисячі мобілізованих, ув'язнених, найманців та військових.