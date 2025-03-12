Він був поранений і загинув в районі Вугледару 23 серпня 2022 року, коли нищив росіян у ближніх боях і забезпечував своїм побратимам вогневе прикриття. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки.

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Що відомо про захисника

Домінік Абелен родом з міста Нельсон, де зростав у сім’ї з 5 братами й сестрами. Для своїх племінників хлопець був турботливим дядьком. Воїн любив мандри, тож відвідав понад 60 країн.



"Толкієн" – професійний військовий, капрал Королівського новозеландського піхотного полку, що мав досвід бойових дій під час війни в Іраку. До лав українського Легіону він приєднався у 2022 році, коли прибув на заклик захистити цінності свободи на війні з Росією, повідомляють в ГУР.

Спершу Домінік був інструктором, а з літа служив кулеметником у бойовому підрозділі. Нагороджений відзнакою ГУР "Україна – понад усе" й медаллю "За бойові заслуги" посмертно.

Як відбулося прощання

Тіло "Толкієна" повернули до України лише зараз, після чого бійця вшанували з належними військовими почестями. На його честь побратими виконали традиційний маорійський ритуальний танець воїнів "Гака".

Прощання із загиблим новозеландцем: дивіться відео ГУР

Вічна слава Домініку Абелену, полеглому за волю й людську гідність у бою з російським злом! Українська нація завжди пам’ятатиме чин гордого сина народу маорі – справжнього воїна, чоловіка, героя України і Нової Зеландії,

– написали в ГУР.

До слова, у бою на сході України також загинув Кейн Те Тай – ветеран збройних сил Нової Зеландії. Він протистояв агресору на фронті майже рік.