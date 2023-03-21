Солдат загинув у бою на Сході. Командир підрозділу повідомив, що його звали Кейн Те Тай. Боєць воював в Україні майже рік.

До речі У Києві попрощались зі вченим Біжаном Шароповим: він загинув на фронті навесні 2022 року

Що відомо про загиблого

Британський правозахисник і військовий Мейсер Гіффорд розповів, що Кейна називали "Черепаха". Він був ветераном збройних сил Нової Зеландії, в армію пішов одразу після школи.

Ми знали цю людину за репутацією, він був справжнім. Сьогодні вночі на небі з'явиться нова зірка,

– написав Гіффорд.



Кейн Те Тай з іншим добровольцем / Фото з твітера Мейсера Гіффорда

Раніше проходив службу в Афганістані. За даними новозеландських ЗМІ, Кейн мав 12-річну доньку. Намагався регулярно підтримувати зв'язок із друзями в соцмережах.

Мати розповідала, що Кейн був "складним", але його завжди переймали інтереси громадськості.



Новозеландець пішов в армію після школи

У Міністерстві закордонних підтвердили його смерть. Це третій новозеландець, якого вбили росіяни в Україні.



В Україну Кейн Те Тай приїхав добровольцем