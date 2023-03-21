Солдат погиб в бою на Востоке. Командир подразделения сообщил, что его звали Кейн Тэ Тай. Боец воевал в Украине почти год.
Кстати говоря В Киеве простились с ученым Бижаном Шароповым: он погиб на фронте весной 2022 года
Что известно о погибшем
Британский правозащитник и военный Мейсер Гиффорд рассказал, что Кейна называли "Черепахой". Он был ветераном вооруженных сил Новой Зеландии, в армию ушел сразу после школы.
Мы знали этого человека по репутации, он был настоящим. Сегодня ночью на небе появится новая звезда,
– написал Гиффорд.
Кейн Тэ Тай с другим добровольцем / Фото из твиттера Мейсера Гиффорда
Раньше проходил службу в Афганистане. По данным новозеландских СМИ, у Кейна была 12-летняя дочь. Пытался регулярно поддерживать связь с друзьями в соцсетях.
Мать рассказывала, что Кейн был "сложным", но его всегда перенимали интересы общественности.
Новозеландец ушел в армию после школы
В Министерстве иностранных дел подтвердили его смерть. Это третий новозеландец, убитый россиянами в Украине.
В Украину Кейн Те Тай приехал добровольцем