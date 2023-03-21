Церемонія прощання зі вченим Біжаном Шароповим відбулася 20 березня. Її провели на Майдані Незалежності, де його провести в останню путь могли як рідні та близькі, так і ті, хто прагнув віддати шану українському герою.

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Вважався зниклим безвісти

Зауважимо, що Шаропов вирішив стати на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення. Загинув він від рук росіян ще навесні 2022 року. Тоді ж, з квітня, його вважали зниклим безвісти.

За наявною інформацією, поліг Шаропов у боях під Ізюмом навесні минулого року. Підтвердити смерть українського героя вдалося лише з допомогою ДНК-експертизи. Зробили це у лютому 2023 року.

Відомо, що поховали героя на Алеї Слави Лук'янівського кладовища, що у Києві.

З Біжаном Шароповим попрощалися у Києві / Фото "Вечірній Київ"

Що відомо про Біжана Шаропова

Народився український науковець та захисник 7 жовтня 1989 року у Таджикистані. У 1995 році його сім'я ухвалила рішення перебратися до Києва.

Навчався він на кафедрі біології природничого факультету НАУКМА. Після цього здобував освіту на аспірантурі в Інституті фізіології НАН України.

НАУКМА. Після цього здобував освіту на аспірантурі в Інституті фізіології НАН України. У 2013 – 2014 роках Біжан Шаропов – активний учасник Революції Гідності.

2014 – 2015 роки – воював за нашу державу у складі батальйону "Айдар" на Луганщині.

на Луганщині. Шаропов був науковцем-біофізиком, а також співзасновником компанії "Українські генетичні технології". Зауважимо, що весною 2020 року вона оголосила про створення тесту на основі ПЛР. Це дозволило б виявити збудник коронавірусу.

Щойно росіяни здійснили повномасштабне вторгнення, Шаропов вирушив на фронт.

Зауважимо, що напередодні американські ЗМІ заявили, що втрати України у війні проти Росії налічують 100 тисяч. Цю інформацію спростував секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, відомості, хоч і засекречені, але їх знає президент і військо. Що стосується тих же 100 тисяч, то відповідні дані не відповідають дійсності, наголосив він.