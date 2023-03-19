Із загиблим воїном прощатимуться о 12:00 на Майдані Незалежності. Його поховають о 13:30 на Алеї слави Лук'янівського цвинтаря.
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Захисник був вченим-біофізиком
Біжан Шаропов народився 7 жовтня 1989 року в Таджикистані. У 1995 році його родина переїхала до Києва.
Захисник навчався на кафедрі біології природничого факультету НАУКМА, а потім – в аспірантурі в Інституті фізіології НАН України. У 2013 – 2014 він був активним учасником Революції Гідності. У 2014 – 2015 роках Шаропов воював за Україну в складі батальйону "Айдар" у Луганській області.
Він був ученим-біофізиком, співзасновником компанії "Українські генетичні технології". Навесні 2020 року вона оголосила про створення тесту на основі ПЛР для виявлення збудника коронавірусу.
На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Шаропов повернувся на фронт. Захисника вважали зниклим безвісти на Харківщині. Проте на початку лютого 2023 року загибель науковця підтвердили в Інституті фізіології імені Богомольця НАН України, де він працював.
Захисник загинув під Ізюмом у квітні 2022 року / Фото "Бабель"
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