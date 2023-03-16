Юрій Коваленко був родом із Глухова, Сумської області. Ще 2014 року добровольцем пішов на Схід боронити Україну. Не дочекавшись медкомісії, він поїхав до Іловайська.

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Коваленко був відомим істориком

В одному з інтерв'ю розповів, що має кілька освіт. Перша – психолога, друга – електрика, а історичний факультет він закінчив уже у дорослому віці.

Понад 30 років займався археологією, історією, вивчав поховання Другої світової, був військовим археологом, волонтером. До повномасштабної війни працював завідувачем науково-дослідного Національного заповідника "Глухів".



Коваленко добровольцем пішов на війну у 2014 році / Фото фейсбук Юрія Коваленка

Мав низку нагород та відзнак

Коваленко досліджував руїни Батурина, який у 1708 році знищили московські загарбники, він знайшов місце розташування головного храму гетьманської столиці – собору Живоначальної Трійці.

Юрій Коваленко був автором понад 70 наукових статей. У 2021 році захистив дисертацію та став кандидатом історичних наук. На той час він захищав Україну у лавах ЗСУ, контракт підписав у грудні 2020 року. У 2021 році брав участь у боях за Авдіївку, був нагороджений відзнаками Генштабу та командувача Об’єднаних сил.

Коваленко був учасником організації "Чорний тюльпан", яка повертала тіла додому загиблих героїв.

За роботу у "Чорному тюльпані" був нагороджений Міністерством оборони України.



Коваленко мав низку нагород / Фото з фейсбуку Юрія Коваленка

24 Канал висловлю співчуття рідним та знайомим загиблого героя. Світла пам'ять!