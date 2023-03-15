Віталій пішов воювати з початку повномасштабного вторгнення. Молодий захисник був кулеметником 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України.

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Як загинув 20-річний Герой

Побратими Віталія кажуть, що 8 березня він першим пішов у бій з вагнерівцями. Однак під час бойового зіткнення "Кудєснік" отримав осколкове поранення, внаслідок чого і загинув.

Він був безстрашним воїном, який на завдання йшов з посмішкою на обличчі й ніколи не вважав себе Героєм, а "лише виконував свою роботу". Він був ідейним і знав, за що воює,

– пише Ігор Захаренко.

На Київщині попрощались з 20-річним воїном / Фото Ігор Захаренко

У Віталія залишилася мати, молодші сестра з братом і наречена.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та друзям Віталія Колесника. Вічна пам'ять Герою!

Побратим загиблого військовослужбовця Дмитро Зубець розповів, що після війни Віталій мріяв стати айтівцем. Він був спортсменом та інтелектуалом. Військовий згадує, що під час повітряних тривог на полігоні разом із Віталієм розгадували кросворди.

"Людина у 20 років розбиралась в житті краще 99 відсотків людей, з ким я пересікався. Загинув як справжній воїн, у прямому зіткненні з чортами-вагнерами, піднявся над бруствером з кулеметом і поскладав ту всю діч, яка лізла. Не фартануло, осколок прилетів. Спочивай з миром, мій юний друг. Зустрінемось в кращих світах, кросворди порозгадуємо", – написав Зубець у своєму пості.

20-річний Віталій Колесник загинув у Бахмуті / Фото Ігор Захаренко

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