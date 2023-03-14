Загибель військового підтвердила його дружина. Олексій Ольховик з початку повномасштабної війни воював у складі 241-ї бригади тероборони міста Києва, яку згодом відправили у Донецьку область.
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У Бахмуті загинув оператор Суспільного Олексій Ольховик
Колега Олексія журналістка Анастасія Жук написала, що воїн загинув 13 березня у Бахмуті.
Наше перше відрядження на війну було у Бахмут у 2020 році. 13-го березня 2023 року ти загинув у цьому ж самому Бахмуті,
– написала журналістка.
Вона пригадала, що Олексій колись сказав їй, – якби не взяла з собою на війну в часи ООС, то він би, напевно, і не пішов би на повномасштабну війну.
"І знаєш, я зараз не дуже рада, що взяла тебе з собою тоді…. На жаль, у світі не придумали слів, аби виразити два почуття: любов і біль смерті", – розповіла Анастасія Жук.
Журналістка також написала, що Олексій був другом, з яким можна було поділитись радістю і понити на вухо, а ще багато жартувати та сміятись. Вони разом планували зняти короткометражний, а потім і повний фільм, писали сценарій та малювали розкадрування.
Анастасія Жук розповіла, що у вересні 2022 року Олексій Ольховик дістав мінно-вибухове поранення та орієнтовно місяць лікувався. Після одужання знову повернувся на фронт – до Бахмута.
Олексій Ольховик став 49-м загиблим від рук Росії медійником
- Інститут масової інформації повідомив, що Олексій Ольховик став 49-м медійником, що загинув в Україні внаслідок російської збройної агресії.
- За даними ІМІ, вісім загинули під час виконання журналістської діяльності. Ще 41 медійник загинув як учасник бойових дій або став жертвою російських обстрілів не під час виконання журналістських обов'язків.
- Буквально 9 лютого 2023 року загинув журналіст Олексій Борис, 31 січня – Ігор Терьохін. Також свої життя за Україну віддали Олександр Махов, Максим Мединський, оператор 24 Каналу Юрій Олійник та ще багато медійників.