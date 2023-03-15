Відданий військовій присязі, чоловік сумлінно стояв на захисті країни. Про смерть українського Героя повідомили у Барській міській раді.

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Що відомо про Олександра Ляхновича

Герой загинув 9 березня у боях за Україну. 25-річний Олександр з початку війни пішов до лав ЗСУ, аби боронити країну від ворога. Чоловік мав звання старшого солдата.

У міській раді зазначають, що Олександр вірно служив Україні, боровся на полі бою з ворогом до останнього.

Олександр – відважний, сміливий, звитяжний, нескорений, відданий син свого народу! Не дожив до Перемоги, але наблизив її ціною свого молодого життя,

– вшановують пам'ять загиблого у Барській громаді.



У боях загинув Ляхнович Олександр / Фото Барська міська рада

Загиблі захисники України