Відданий військовій присязі, чоловік сумлінно стояв на захисті країни. Про смерть українського Героя повідомили у Барській міській раді.
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Що відомо про Олександра Ляхновича
Герой загинув 9 березня у боях за Україну. 25-річний Олександр з початку війни пішов до лав ЗСУ, аби боронити країну від ворога. Чоловік мав звання старшого солдата.
У міській раді зазначають, що Олександр вірно служив Україні, боровся на полі бою з ворогом до останнього.
Олександр – відважний, сміливий, звитяжний, нескорений, відданий син свого народу! Не дожив до Перемоги, але наблизив її ціною свого молодого життя,
– вшановують пам'ять загиблого у Барській громаді.
У боях загинув Ляхнович Олександр / Фото Барська міська рада
Загиблі захисники України
- На війні під час оборони Бахмута загинув боєць з Львівщини Ігор Ілечко. Він отримав поранення, несумісне з життям. У захисника залишився маленький син.
- Під час бойового завдання загинув Дмитро Пащук. Він отримав пряме поранення дроном-камікадзе у Херсоні. Боєць ССО був одним із тих, хто звільняв Херсон від окупантів.
- На фронті внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинув Олександр Макаренко. Без батька лишилися троє дітей. Чоловік боронив країну з 2014 року.