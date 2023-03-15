Преданный военной присяге мужчина добросовестно стоял на защите страны. О смерти украинского Героя сообщили в Барском городском совете.

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Что известно об Александре Ляхновиче

Герой погиб 9 марта в боях за Украину. 25-летний Александр с начала войны пошел в ряды ВСУ, чтобы защищать страну от врага. Мужчина имел звание старшего солдата.

В городском совете отмечают, что Александр верно служил Украине, сражался на поле боя с врагом до последнего.

Александр – отважный, смелый, победоносный, непокорный, преданный сын своего народа! Не дожил до Победы, но приблизил ее ценой своей молодой жизни,

– чтят память погибшего в Барской общине.



В боях погиб Александр Ляхнович / Фото Барский городской совет

Погибшие защитники Украины