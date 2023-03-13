Про смерть українського героя повідомила його наречена Гануся Дідула. Відомо, що життя Дмитра Пащука обірвалося о 16:30 у Херсоні.

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Герой поліг внаслідок поранення дроном-камікадзе. Він був бійцем ССО і пластуном.

Під час бойового завдання загинув мій коханий і наречений Дмитро Пащук. Пряме поранення дроном камікадзе у Херсоні,

– зазначила наречена Дмитра.

Варто зазначити, що Дмитро був одним із захисників, які звільняли Херсон від окупантів.



Дмитро Пащук (ліворуч) з побратимом у вільному Херсоні / Фото з фейсбуку Дмитра

Що відомо про Дмитра Пащука

Він був студентом заочної форми навчання кафедри туризму географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, а також пластуном. Дмитро воював проти окупантів у лавах 73-го морського центру спеціальних операцій ССО ЗСУ.

Його вважали одним з кращих пластунів-військовиків. Дмитро був вихованцем Куреня частини 109 імені Ярослава Горошка. Був першуном вишколу старших стрільців крайового табору військового пластування "Легіон". Пройшов вишкільний табір "Лісова школа".

Крім того, Дмитро мав власний бізнес. Його заклад "Port wine" розташований у самісінькому центрі Львова. Хлопець здобував вищу освіту, щоб професійно розвивати туризм в Україні. Добровольцем пішов на війну в лютому 2022 року, коли росіяни розпочали повномасштабну війну.