Захисник народився 15 червні 1987 року в Кривому Розі. Він працював на шахті "Криворізька". У 2014 році боєць за покликом душі пішов захищати Україну від загарбників.

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Без тата лишилися троє дітей

На початку повномасштабного вторгнення Криворізький РТЦК та СП призвав Олександра Макаренка як старшого механіка мінометної бригади механізованого батальйону військової частини.

Він був старшим сержантом. 5 березня 2023 року захисник, виконуючи бойове завдання, загинув внаслідок ворожого артилерійського обстрілу біля населеного пункту Водяне Донецької області.

У цьому бою за нашу Батьківщину, як і завжди, проявив стійкість та мужність. Олександр Юрійович був батьком трьох дітей... Щирі співчуття рідним та близьким українського воїна! Вічна пам'ять та слава герою!

– повідомили у Лозуватській сільській раді.

Церемонія прощання із захисником відбудеться 13 березня 2023 року о 12:00 на Меморіалі у селі Лозуватка, який розташований біля Лозуватського ліцею імені Шевченка.

"Просимо земляків о 11:30 розпочати шикування у "живий коридор" для зустрічі траурного кортежу", – підсумували у сільраді.

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