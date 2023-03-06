Микола Макаревич – уродженець Зубри Солонківської громади. Він пішов захищати Україну добровільно у березні 2022 року.

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Що відомо про загиблого Героя

Лише місяць тому, 9 лютого, Миколі виповнилось 35 років. Цілий рік повномасштабної війни він тримав небо у складі 125-ї бригади – був командиром роти.

У Героя залишилася дружина Анастасія Шарко, 4-річний синочок Миколка та батьки.

Світлий спомин про подвиг мужнього і славного сина України житиме завжди у наших серцях. Слава і шана воїну. Доземний уклін і вічна пам'ять Миколі Макаревичу,

– написали у Солонківській громаді.

Поховають Миколу Макаревича завтра, 7 березня.



Миколі Макаревичу було 35 років / Солонківська громада

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