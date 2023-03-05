Про це повідомили близькі Яни у фейсбуці, інформує 24 Канал. Дівчина активно займалася волонтерством, а також пішла служити парамедиком.

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Що відомо про загиблу Яну Рихліцьку

До початку повномасштабного вторгнення Яна працювала в IT-компанії, а вже після 24 лютого 2022 року вона стала волонтеркою. У травні дівчина вирішила піти служити до Збройних Сил України.



Бойова медикиня Яна Рихліцька / фейсбук Яни Рихліцької

Ти вклала в перемогу, як мало хто робив. Без тебе не відбувалося б наших волонтерських чудес, ти найкраща була у всьому. У результаті віддала найдорожче. Шкода тільки, що перемогу не побачила. Але ти знаєш, що вона буде. Ми не зупинимося, саме через таких, як ти,

– згадують про Яну її друзі.

Завдяки Яні вдалося врятувати не одне життя українських захисників. Поховають дівчину у Вінниці.



Яна була волонтеркою / фейсбук Яни Рихліцької

24 Канал приносить співчуття родині та близьким загиблої бойової медикині.



Яна любила тварин / фейсбук Яни Рихліцької



Друзі згадують Яну як хорошу людину / фейсбук Яни Рихліцької

Американський ветеран Ендрю Пітерс загинув у боях з окупантами

16 лютого під час бойових дій загинув ветеран американської армії Ендрю Пітерс. Йому було лише 28 років, а родом він з Маршфілда, штат Вісконсин. Його загибель підтвердили у Держдепартаменті США.

Відомо, що Ендрю добре володів кількома мовами, зокрема, російською, українською та французькою, і любив хокей у школі. Після повернення з Афганістану він приєднався до дорослої ліги. Однак батьки чоловіка підкреслили, що їхній син добре розумів, що є правильним, а що неправильним, а тому прагнув допомагати українцям.