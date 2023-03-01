Іван Мезей захищав Україну з серпня 2022 року. Він служив у лавах 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

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Під Бахмутом загинув Іван Мезей

Воїн родом із села Синевирська Поляна. Про загибель Мезея стало відомо 28 лютого.

Так, в одному з боїв, виконуючи бойове завдання, Іван Мезей загинув.



Загиблий Іван Мезей / фейсбук Івана Мезея

Війна забирає найкращих... Сміливий, добрий, завжди усміхнений, готовий допомогти – таким він назавжди залишиться в пам’яті односельчан, бойових побратимів та друзів. Він дуже любив життя і віддав його за наш мир та спокій,

– заявили у Синевирській громаді.



Івану Мезею було лише 34 роки / фейсбук Івана Мезея



Іван Мезей служив з серпня 2022 року / фейсбук Івана Мезея

24 Канал приносить співчуття родині та близьким загиблого Героя.

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