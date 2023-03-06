Про це повідомили колеги Степана. Героя поховали 5 березня.

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Що відомо про загиблого воїна

Навесні 2022 року Степан Сайко пішов добровольцем на фронт, підписавши контракт зі Збройними Силами України. Він був бойовим медиком та рятував життя побратимів.

Схиляємо в скорботі голови перед світлою пам'яттю Сайка Степана. Він став прикладом мужності та героїзму, став новітнім героєм. Світлий спомин про медика та воїна стане сильнішим за смерть і залишиться в пам'яті тих, хто його знав і любив,

– сказали колеги захисника.

У Степана залишились мати, дружина та діти – Галина й Іван. Поховали героя 5 березня у його рідному селі Погірці, що на Самбірщині.

24 Канал приносить співчуття родині та близьким загиблого Героя.



Загиблий Степан Сайко / фото із соцмереж колег

На Чернігівщині поховали прикордонника Максима Свириденка

Нещодавно на Чернігівщині попрощалися з українським прикордонником Максимом Свириденком. З березня 2022 року він вважався зниклим безвісти. 28 лютого 2023-го під час обміну тілами підтвердилася його загибель.

На своє останнє бойове завдання Максим вирушив із побратимами 15 березня 2022 року. Тоді прикордонники прийняли нерівний бій із диверсійними групами ворога на околиці Чернігова.

Рідні сподівалися, що Максим живий, і шукали його у списках на обмін полоненими. За цей час у захисника народилася донечка Віра.