Про це розповів голова Сокирянської громади Василь Козак. Він зазначив, що Іван Варчук загинув поблизу села Бударки, що на кордоні з Росією.

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На війні загинув депутат з Буковини

Це сталося 4 березня 2023 року. 39-річний Іван Варчук був командиром стрілецької роти.

Варчук вступив до ЗСУ у перші дні повномасштабного вторгнення. З 2020 року Варчук був депутатом Сокирянської міськради та начальником відділу муніципальної інспекції.

У військового залишились двоє дітей, дружина та матір.

Непоправна втрата, у яку немає сил повірити… Біль і смуток…. Ти завжди стояв пліч-о-пліч, ти був надією та опорою, вірним другом, ти завжди мав відповіді на всі запитання та розумні рішення,

– написав Василь Козак.

Довідково. Варчук працював в управлінні економічного розвитку Сокирянської районної державної адміністрації, очолював відділ ведення Державного реєстру виборців. Обіймав посаду начальника управління сільського господарства Сокирянської районної державної адміністрації. Був головою Сокирянської районної організації Аграрної партії України.

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