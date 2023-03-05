Об этом рассказал глава Сокирянской общины Василий Козак. Он отметил, что Иван Варчук погиб возле села Бударки на границе с Россией.
Смотрите также В Харьковской области авто подорвалось на мине: погибли все
На войне погиб депутат из Буковины
Это произошло 4 марта 2023 года. 39-летний Иван Варчук был командиром стрелковой роты.
Варчук вступил в ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения. С 2020 года Варчук был депутатом Сокирянского горсовета и начальником отдела муниципальной инспекции.
У военного остались двое детей, жена и мать.
Невосполнимая потеря, в которую нет сил поверить… Боль и горечь…. Ты всегда стоял бок о бок, ты был надеждой и опорой, верным другом, ты всегда имел ответы на все вопросы и разумные решения,
– написал Василий Козак.
ООН подтвердила гибель более 8 тысяч украинцев за год войны
- В Организации Объединенных Наций озвучили вероятное количество погибших и раненых гражданских Украины за этот год. Однако очевидно, что реальная цифра жертв и пострадавших во время этой широкомасштабной войны в разы выше.
- По данным ООН, за год с начала большого вторжения по состоянию на февраль 2023 года погибли по меньшей мере 8 006 человек, а 13 287 – были ранены. Комментарий по этому поводу дал Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.