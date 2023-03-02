Детали трагедии рассказал Олег Синегубов – председатель Харьковской ОВА. Он выразил соболезнования родным погибших и подчеркнул, что на территории области остается высокая минная опасность.

Обратите внимание Истории двух супружеских пар, погибших в один день из-за российской агрессии

Трагедия произошла на территории Изюмского лесного хозяйства вблизи села Спиваковка. За рулем находился работник хозяйства. Кроме того, в авто было еще 3 человека.

На территории Изюмского лесного хозяйства возле села Спиваковка работник этого хозяйства и еще 3 мужчин, которые ехали с ним на автомобиле, подорвались на противотанковой мине,

– говорится в сообщении.

К сожалению, все они погибли. Погибшим было 21, 39, 43 и 54 года.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибших. Вечная память.

Украинцев призывают быть осторожными и соблюдать правила безопасности. На территориях, освобожденных от российских захватчиков, очень опасны леса и лесополосы. Российские оккупанты оставили немало мин.

Если ходить туда к полному разминированию, можно потерять жизнь.