По данным ООН, за год начала большого вторжения по состоянию на февраль 2023 года погибло не менее 8 006 человек, а также 13 287 – было ранено. Комментарий по этому поводу дал Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
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"Эти цифры – только вершина айсберга"
Акцентируем, что в своем заявлении Фолькер Тюрк упомянул, в частности, о людях, погибших в период с 2014 по 2022 год. То есть о жертвах войны, которая была локализована только на Востоке Украины.
Эти цифры, которые мы публикуем сегодня, освещают потери и страдания, причиненные людям с момента начала вооруженного нападения России 24 февраля прошлого года; в страданиях я убедился своими глазами, когда посетил Украину в декабре,
– констатировал он.
В то же время, Верховный комиссар подчеркнул, что данные ООН – это только верхушка айсберга. По его словам, из-за нехватки электроэнергии и воды в зимние месяцы почти 18 миллионов человек остро нуждаются в гуманитарной помощи. А также еще около 14 миллионов человек покинули свои дома из-за войны.
Статистика ООН по поводу погибших на войне: просматривайте инфографику
Россия до сих пор член ООН
- Несмотря на то, что российские оккупанты убивают и насилуют украинцев, Россия является членом Организации Объединенных Наций. Более того, там регулярно выступает с маразматическими заявлениями постпред Небензя, рассказывающий, скажем, о "притеснениях" россиян.
- Кстати, не так давно в Совбезе ООН напомнили Кремлю о его подлой лжи относительно того, что большого вторжения не будет. Собственно, об этом сказала постоянная представительница Великобритании при организации Барбара Вудворд.
- Напоследок, очевидно, следует упомянуть о чем-нибудь приятном. Например, о том, сколько оккупантов отправились на концерт Кобзона с февраля прошлого года. За данным Генштаба, по состоянию на 22 февраля на широкомасштабной войне против Украины погибли 145 060 врагов.