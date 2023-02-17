Об этом на заседании Совета Безопасности ООН 17 февраля заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

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России напомнили о ее лжи относительно полномасштабного вторжения

Вудворд заявила, что Россия врала, когда Совбез ООН предупреждал о ее намерениях напасть на Украину.

Россия планировала войну, в то время как мы призывали к дипломатии и деэскалации, и Россия продолжает выбирать смерть и разрушение, в то время как мир призывает к справедливости. Короче говоря, Россия снова имитирует заинтересованность в мире, пытаясь оправдать военные действия против Украины,

– подчеркнула постоянная представительница Британии.

Она добавила, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин за несколько дней до начала полномасштабной войны уверял членов Совбеза, что заявления о намерениях Кремля напасть на Украину – безосновательны.

"Через 4 дня президент Путин подписал указ о признании Луганска и Донецка как "независимых образований", которым разорвал Минские соглашения, а через 3 дня после этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину", – подчеркнула Вудворд.

По ее словам, таким образом, Москва растоптала Устав ООН. Российское вторжение длится уже почти год, и пока нет никаких признаков того, что оккупанты намерены его завершить.

Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер также упомянул, что 17 февраля 2022 года представитель России публично заявил в зале Совбеза, что:

альтернативы Минским соглашениям нет,

слухи о российском военном вмешательстве "не соответствуют действительности и являются частью западной паранойи".

"Россия самостоятельно решила прекратить диалог и переговоры, самостоятельно приняла решение разорвать Минские договоренности", – заметил де Ривьер.

Он подытожил, что международная миссия ОБСЕ в течение 8 лет осуществляла ежедневный мониторинг ситуации на месте. Ее отчеты свидетельствуют о том, что все обвинения, звучащие сегодня со стороны России в адрес Украины, являются фальшивыми.

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