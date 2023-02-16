Об этом заявил депутат Бундестага от ХДС/ХСС, член комитета по зарубежным отношениям Родерих Кизеветтер.

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Почему Россия до сих пор остается членом ООН

Он пояснил, что логика Запада, в результате которой Россия остается членом ООН, состоит в том, что согласно международному праву именно эта страна является правопреемником Советского Союза и основным актером военной и геополитической силы. Более того, на сегодня существует консенсус относительно того, что Россия, как ядерное государство, является постоянным членом Совета Безопасности. Такой подход основан на вере в то, что сдерживание отдельных режимов и международное сосуществование достигается в условиях, когда особо сложные государства становятся частью одного международного порядка, основанного на установленных правилах.

По моему мнению, в случае с Россией в этом и заключается проблема. Потому что Россия подрывает именно этот основанный на правилах международный порядок, который она должна охранять, злоупотребляет правом вето, которое она имеет из-за постоянного места в Совете Безопасности, для прикрытия военных преступлений и подрыва международного правопорядка, основанного на нормах,

– заявил политик.

Что предлагает Родерих Кизеветтер

По его мнению, ООН должна отреагировать на ситуацию не только приостановкой членства России в Совете по правам человека.

Скорее всего, следует подвергнуть сомнению постоянное место в Совете Безопасности ООН. В целом ООН необходимо модернизировать, а ее структуры сделать более эффективными и защищенными от злоупотреблений,

– отметил парламентарий.

"Хотя я думаю, что добиться успеха достаточно нереально, давление на Россию также следует усилить, пытаясь лишить ее места постоянного члена Совета Безопасности. В этом отношении я могу поддержать лишение России места в Совете Безопасности. Я просто боюсь, что это не будет успешным", – подытожил Родерих Кизеветтер.

Напомним, ранее также Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что необходимо разработать механизм прекращение членства России в Совете Безопасности ООН, поскольку он нарушает международное право.