Об этом 24 каналу рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, предложение МИД относительно исключения России из Совбеза ООН имеет очень важное значение.

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Он добавил, что Украина четко аргументировала свою позицию по этому вопросу.

Это фундаментальная идея, которая очень важна не только для Украины, но и для всего мира. Исключение России не только из Совбеза, но и из ООН в целом – очень перспективное дело,

– подчеркнул Подоляк.

Отношение мира к теме Украины меняется

Как отметил советник главы ОП, мир постепенно меняется. Сегодня на Западе активно обсуждаются темы, которые еще полгода назад были табуированы.

Еще 6 месяцев назад речь не шла об освобождении военным путем Крыма. Сегодня же этот вопрос обсуждается как элемент классической войны, который должен быть реализован.

Также, по словам советника главы ОП, полгода назад на Западе избегали темы проигрыша России в войне. Сейчас же нарратив изменился и уже обсуждается послевоенная Россия, которая проиграет.

Кроме того, как отметил Подоляк, Украина не могла говорить о спецтрибунале как юридической форме ответственности России за войну. Сегодня об этом уже говорят официально на разных площадках, в том числе и на уровне министров юстиции или глав МИД стран не только G7, но и ЕС в целом.

Изменилось и отношение к репарациям. Сейчас обсуждается вопрос компенсации Украине тех разрушений, которые нанесла Россия. Более того, в мире нарабатывают механизм, который заставит Москву возмещать нанесенный Украине ущерб еще в течение многих лет после войны.

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Россия – идеологический потомок СССР, а не юридический

По словам советника руководителя ОП, так же ситуация может развиваться и в отношении членства России в Совбезе ООН. Подоляк напомнил, что Украина поднимает вопрос о том, что на самом деле Россия не является правопреемницей Советского Союза.

Россия – идеологический потомок СССР, особенно в отношении ГУЛАГа. Но с точки зрения юридических особенностей перехода – это не так. Россия должна была доказать свое право находиться в качестве постоянного члена Совбеза ООН, ведь речь идет о фундаментальном праве вето,

– сказал советник главы ОП.

Он объяснил, что в 1991 году, после распада Советского Союза, все страны, в том числе Украина, занимались своими делами.

"А Россия в это время тихонько что-то наработала или коррумпировала кого-то из секретариата ООН, чтобы ей формально передали полномочия СССР как постоянного члена Совбеза", – предположил Подоляк.

Поддержат ли другие страны инициативу Украины

Он отметил, что сейчас нужно отмотать историю назад и задать определенные юридические вопросы тем людям, которые в то время возглавляли секретариат ООН:

Каким образом Россия получила свое представительство в Совбезе ООН?

Все ли было сделано в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций?

Советник руководителя Офиса Президента добавил, что сейчас другие страны не хотят так активно заниматься этим вопросом, как Украина.

"Однако уже через месяц мы с вами будем считать количество стран, которые точно поддержат нашу инициативу лишить Россию как минимум права постоянного членства в Совбезе. Ведь нужно, чтобы эта страна не блокировала какие-либо важные резолюции и по Ирану, и по самой себе, и по террористическому типу ведения войны", – сказал Подоляк.

Он добавил, что исключение России из Совбеза поможет сделать ООН "намного более действенным институтом".

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