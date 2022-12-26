Об этом в эфире 24 канала сообщил глава общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк. Для получения 50% + 1 голос, по словам Романюва, нужны голоса почти 100 стран, которые потенциально готовы поддержать резолюцию ООН о приостановлении или исключении России из Совбеза организации.

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Место России в ООН является незаконным

Есть вопросы – каким путем исключать Россию из ООН и Совбеза, потому что устав организации не предусматривает процедуру исключения какой-либо страны из рядов ООН, а тем более из Совета безопасности ООН, в котором Россия является постоянным представителем, унаследовав все полномочия от СССР,

– объяснил Юрий Романюк.

По словам главы "Украина в НАТО", Россия стала правопреемницей СССР в ООН после письма Бориса Ельцина в Секретариат организации. Ельцин был тогда еще не был руководителем России, а РСФСР.

"РСФСР и Россия – это два разных субъекта международного права. Поэтому позиция украинского МИДа состоит в том, что письмо, адресованное Ельциным в ООН ничего не значит и на основании этого письма секретариат организации не имел юридического права принимать и признавать полномочия России наследовать права СССР", — рассказал Юрий Романюк.

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Устав ООН не предусматривает процедуру исключения

Еще одной юридически-правовой коллизией, по мнению главы общественной организации, является то, что в уставе ООН не предусмотрена процедура исключения стран из организации или Совбеза.

"Нужно заручиться поддержкой около 100 стран, готовых проголосовать за резолюцию, согласованную между всеми странами, которую внесут юристы. Нужно, чтобы представители всех стран согласились с юридически-правовой аргументацией", – считает глава "Украина в НАТО".

По мнению Юрия Романюка, возникает сразу несколько вопросов по поводу исключения России из ООН: приостановить только полномочия в Совбезе ООН? Реформировать ли устав ООН по вынесению права вето? Регламентировать, чтобы право вето можно было применять только в исключительных случаях? Выгнать РФ из ООН вообще или просто приостановить членство?

Все эти компромиссы нужно найти еще до того, как выносить резолюцию в сессионный зал Генассамблеи ООН,

– заметил Романюк.

Решения Совбеза ООН будут незаконными

Еще одной проблемой, из-за которой "буксует" резолюция об исключении России, глава "Украина в НАТО" называет тот факт, что в случае признания нелегитимным пребывание страны-террориста в Совбезе ООН, все решения этого органа с 1991 года будут считаться недействительными.

Чтобы объяснить, представьте, что сейчас признают незаконными создание и деятельность условного суда Голопупинска в Украине. Тогда выходит, что все 30 лет судьи этого учреждения выносили решение людям незаконно. И получается, что людей в течение 30 лет сажали в тюрьмы незаконно,

– объяснил Романюк.

Поэтому, по мнению главы общественной организации, секретариаты и юристы Совбез и ООН сейчас работают над тем, как удовлетворить просьбу Украины о признании незаконным пребывания РФ в ООН, и чтобы при этом "не наломать юридических дров".

"Одними эмоциями не справиться, чтобы убедить глав государств, правительств, МИД 100 стран со всего мира. И это только чтобы только сформировать большинство. А если менять устав ООН, то здесь возникает вопрос о 2/3 членах, около 130 стран", – сказал Юрий Романюк.

Прецеденты были

По словам главы "Украина в НАТО", сегодня на рассмотрение в Генассамблею ООН вносится вопрос о возможной дискуссии по исключению РФ из состава организации, но не из Совбеза. Подобных прецедентов нет.

Юрий Романюк вспомнил прецидент 1971 года, когда для того чтобы изъять Китай из-под влияния СССР и помириться, политикум США пошел на такой шаг, что они сменили в ООН представительство Китайской республики (Тайваня) на КНР. До этого КНР не было в ООН, всю китайскую нацию представлял Тайвань.

Есть еще один прецедент. Из-за политики апартеида заморозили членство ЮАР в ООН на 20 лет, пока в стране не были проведены первые демократические открытые выборы, в результате которых победил Нельсон Манделла. И тогда полномочия ЮАР в ООН возобновили,

– рассказал Романюк.

Подытоживая, глава "Украина в НАТО" сказал, что несмотря на отсутствие регламента в уставе ООН, прециденты исключения государств из организации существуют.

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