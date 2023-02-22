Власне, за даними ООН, за рік від початку великого вторгнення станом на лютий 2023 року загинуло щонайменше 8 006 людей, а також 13 287 – було поранено. Коментар щодо цього дав Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк.
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"Ці цифри – лише вершина айсберга"
Заакцентуємо, що у своїй заяві Фолькер Тюрк згадав, зокрема, про людей, які загинули у період від 2014 до 2022 року. Себто про жертв війни, яка була локалізована лише на Сході України.
Ці цифри, які ми публікуємо сьогодні, висвітлюють втрати та страждання, завдані людям з моменту початку збройного нападу Росії 24 лютого минулого року; у стражданнях я переконався на власні очі, коли відвідав Україну в грудні,
– констатував він.
Водночас Верховний комісар наголосив, що дані ООН – це лише верхівка айсберга. За його словами, через брак електроенергії та води в зимові місяці майже 18 мільйонів людей гостро потребують гуманітарної допомоги. А також ще близько 14 мільйонів людей покинули свої домівки через війну.
Статистика ООН щодо загиблих на війні: переглядайте інфографіку
Росія досі член ООН
- Попри те, що російські окупанти вбивають та ґвалтують українців, Росія є членом Організації Об'єднаних Націй. Ба більше, там регулярно виступає з маразматичними заявами постпред Небензя, який розповідає, скажімо, про "утиски" росіян.
- До речі, не так давно у Радбезі ООН нагадали Кремлю про його підлу брехню стосовно того, що великого вторгнення не буде. Власне, про це сказала постійна представниця Великої Британії при організації Барбара Вудворд.
- Наостанок, очевидно, слід згадати про щось приємне. Наприклад, про те, скільки окупантів відправились на концерт до Кобзона від лютого минулого року. За даними Генштабу, станом на 22 лютого на широкомасштабній війні проти України загинуло 145 060 ворогів.