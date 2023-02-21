Заяви Кремля часто були дуже абсурдними. На засіданні щодо УПЦ МП постпред України в ООН Сергій Кислиця потужно висміяв Небензю та сказав, що це знущання, коли співучасник злочинів одягає мантію проповідника, інформує 24 Канал.

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Українців просять підписати петицію

В Україні неодноразово говорили про необхідність вигнати Росію з Організації Об'єднаних Націй. Буквально наприкінці 2022 року наше МЗС ініціювало процес виключення Росії з ООН.

Окрім того, громадська організація "Громадський Хаб", яка об'єднала багатьох експертів з вигнання Росії з ООН, розмістила петицію з вимогою зобов'язати Росію пройти процедуру визнання нової держави ООН.

Станом на 21 лютого 2023 року петицію підписали понад 300 тисяч людей. Ціль організаторів – 500 тисяч. Проголосувати можна за посиланням.

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Як можна виключити Росію з ООН

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив – у відповідь на його запит секретаріат ООН повідомив, що останню зміну до Статуту вносили в 1973 році, тобто за 18 років до зникнення з політичної мапи світу СРСР.

Саме тому "Громадський Хаб" запропонував такий план дій:

спровокувати міжнародний розголос та започаткувати інформаційні кампанії, що мають висвітлити світу проблему незаконного членства Росії в ООН;

вимагати перевірки повноважень російської делегації, в якості "продовжувача СРСР" з Радбезі ООН;

поставити на голосування Генасамблеї ООН проєкт Резолюції про перевірку повноважень делегації Росії.

В організації зауважили, що процес досягнення справедливості легким не буде, адже:

Генеральний секретар ООН не проігнорував листа Бориса Єльцина, і попросив президента Радбезу проінформувати всіх членів про його зміст;

жоден з членів Радбезу тоді не висунув зауважень стосовно прохання Єльцина підтвердити повноваження Росії в органах ООН та передати їх від представників СРСР в ООН представникам Росії.

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