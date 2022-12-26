Україна ініціює процес виключення Росії з ООН

Про це розповіли в МЗС. У відомстві зазначили, що розпад Радянського Союзу залишив невирішеним питання міжнародних прав і обов'язків СРСР. З точки зору міжнародного права, неврегульованим залишається і питання статусу держави-члена ООН та постійного члена Ради Безпеки ООН, яким користується Росія.

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В МЗС зазначили, що Росія хибно вважає питання статусу постійного члена Радбезу ООН врегульованим, посилаючись на те, що вже з 24 грудня 1991 року, а в публічній площині – з 31 грудня 1991 року там з'явилася табличка з її назвою. Насправді відповідно до Статуту ООН для цього не було і досі немає жодних легітимних підстав.

Російська Федерація зайняла крісло постійного члена Радбезу ООН в обхід визначених Статутом ООН процедур. Це відбулося на підставі звичайного листа Президента РРФСР Бориса Єльцина на ім'я Генерального секретаря ООН, який був відправлений 24 грудня 31 рік тому. Чинний Статут ООН не містить слів "Російська Федерація",

– мовиться у заяві відомства.

Також їх немає в Статті 23 Статуту, де перелічені постійні члени Ради Безпеки ООН.

"Правомірна процедура набуття державою "Російська Федерація" членства в ООН та місця серед постійних членів Ради Безпеки мала обов'язково передбачати кроки, визначені Статутом ООН. У грудні 1991 року звернення Російської Федерації щодо наміру продовжити членство СРСР в ООН мало бути належним чином розглянуто Радою Безпеки та Генеральною Асамблеєю відповідно до Статті 4 Статуту ООН", – наголосили в МЗС.

Ця стаття передбачає, що членство миролюбних держав в ООН набувається саме за рекомендацією Ради Безпеки ООН та за рішенням Генеральної Асамблеї, і лише в такий спосіб. Зокрема, такий шлях пройшли новоутворені Чехія і Словаччина після того, як держава-член ООН під назвою "Чехословаччина" припинила своє існування.

"Таким чином, Російська Федерація ніколи не проходила правомірної процедури набуття членства і займає місце СРСР в Раді Безпеки ООН незаконно. З юридичної та політичної точок зору може бути лише один висновок: Росія – узурпатор місця Радянського Союзу в Радбезі ООН", – додали в МЗС.

Окрім цього, жодним чином не могла підмінити чинний Статут ООН і домовленість групи країн колишнього СРСР в Алмати в грудні 1991 року. Вона не була ратифікована парламентом України, але нібито стала підставою для тодішнього Президента РРФСР Бориса Єльцина звернутися до Генерального секретаря ООН щодо "континуїтету" членства СРСР. На той момент РРФСР також не була членом Організації.

"Думка Юридичного радника Секретаріату ООН щодо правових підстав перебування Росії в ООН також не підміняє чинний Статут ООН, і не могла слугувати основою для мовчазної згоди щодо прийняття Росії у члени ані для Секретаріату ООН, ані для держав-членів ООН, включно з членами Радбезу", – зазначили в МЗС.

У відомстві зазначили, що, по суті, це був безпрецедентний випадок в історії ООН, коли:

країна нав'язала своє членство одностороннім рішенням,

країни-члени були позбавлені статутного права висловити свою позицію шляхом голосування в Генеральній Асамблеї щодо прагнення РРФСР набути членства у спосіб, не передбачений Статутом.

Росія не відповідає поняттю миролюбності

У МЗС додали, що сумнівним є і право Росії входити до складу ООН загалом, оскільки вона не відповідає основному критерію членства.

Пункт 1 Статті 4 чітко зазначає, що членство в ООН відкрите для всіх миролюбних держав. Дії Російської Федерації протилежні поняттю "миролюбності". Три десятиліття її незаконного перебування в ООН позначені війнами та захопленням територій інших країн, силовою зміною міжнародно визнаних кордонів, намаганнями задовольнити загарбницькі та неоімперські амбіції,

– пояснили у відомстві.

Зараз від повномасштабного вторгнення Росії потерпає Україна. Цьому передували 8 років збройної агресії. Країна-терористка намагалася анексувати Крим, а також Донецьку, Запорізьку, Луганську та Херсонську області України внаслідок погрози силою або застосування сили. Військовий контроль та тимчасова окупація цих територій Росією є порушенням суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності України, а також загальновизнаних принципів та норм міжнародного права.

"Війна Російської Федерації проти України є безпрецедентним актом порушення цілей та принципів Статуту ООН з часів його підписання у 1945 році та позбавляє Росію права називатися миролюбною державою", – додали у МЗС.

Дії Російської Федерації у 2014 та 2022 році категорично засудила міжнародна спільнота. Зокрема, про це свідчать, 2 резолюції Генеральної Асамблеї ООН:

"Територіальна цілісність України" від 27 березня 2014 року,

"Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН" від 12 жовтня 2022 року.

Однак Росія ігнорує будь-які спроби повернути її до тенет міжнародного права та принципу миролюбності. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН "Агресія проти України" від 2 березня 2022 року закликала країну-терористку:

припинити збройну агресію проти України,

деокупувати всі українські території,

негайно, повністю та безумовно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Міжнародний суд ООН 16 березня 2022 року наказав Росії негайно вивести війська з території України та припинити бойові дії.

"Російська Федерація зухвало відмовляється виконувати обов'язковий наказ Міжнародного суду ООН та резолюції Генеральної Асамблеї ООН. Офіційні заяви Кремля, якими він виправдовує свої авіаційні удари та ракетні обстріли, глобальний енергетичний шантаж і "голодні ігри" шляхом блокування експорту української сільськогосподарської продукції, свідчать про те, що дії Росії є не лише геноцидом українського народу, але й стали прямою загрозою міжнародному миру та безпеці", – заявили в МЗС.

Росія регулярно здійснює терористичні акти проти громадян України та інших держав, зокрема: