Про смерть Героя повідомив голова бюджетної комісії Івано-Франківської обласної ради Назарій Іванів. Він зазначив, що Богдан загинув під час мінометного обстрілу одного із сіл Луганської області.
Читайте також Назавжди залишиться 33: на Вінниччині поховають захисника, якого рік вважали зниклим безвісти
Що відомо про захисника
Богдан Ваків був стрільцем-радіотелефоністом стрілецького батальйону Національної Гвардії України. Закінчив Львівське вище професійне училище технологій та сервісу.
Коли почалась повномасштабна війна, хлопець пішов добровольцем на передову захищати Україну та свій народ від російських загарбників.
Навіть після важких травм на фронті та трьох місяців лікування знову взяв до рук зброю, щоб продовжити боротьбу за вільне майбутнє у незалежній державі.
У захисника залишились мама та сестра.
Юний захисник після поранення повернувся на фронт / Фото Назарій Іванів
Україна втрачає найкращих синів: останні новини
- Нещодавно надійшла ще одна трагічна звістка – у російському полоні помер захисник Юрій Гориславець з Кіровоградської області. Чоловіку було всього 53 роки. Окупанти утримували його на окупованій території Луганської області.
- У боротьбі з російськими окупантами загинув Богдан Рільник, син великої сім'ї Процик із села Жовтанці. Сім'я Процик, маючи двох рідних дітей, усиновила ще 11. Усі були вихованцями дитячого будинку у Жовтанцях. Прийомного сина Богдана виховували в сім'ї в любові до Бога та України.
- Під Бахмутом у боях з російським ворогом загинув уродженець Закарпаття Іван Мезей. Захиснику було лише 34 роки. Іван Мезей захищав Україну з серпня 2022 року. Він служив у лавах 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".
- Росія вночі 27 лютого під час атаки дронами вбила двох рятівників на Хмельниччині. У той час вони ліквідовували пожежу після влучання одного з ворожих БпЛА. З 21-річним Владиславом Двораком і 31-річним Сергієм Севруком попрощалися 28 лютого.