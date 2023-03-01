У сім'ї Процик є 13 дітей, з них лише 2 сини – біологічні. Окрім цього, батькам вже подарували 7 онуків.

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Загинув один із синів родини Процик

У Жовтанецькій територіальній громаді 1 березня повідомили про трагічну звістку, яка принесла великий сум і біль️ – загинув захисник Богдан Рільник, син великої сім'ї Процик із села Жовтанці.

Жовтанецька сільська рада висловлює щирі співчуття батькам Ірині та Михайлові Процик, дружині та усій великій родині. Розділяємо з Вами біль втрати Героя!

– мовиться у повідомленні.



У боях за Україну загинув Богдан Рільник / Фото Жовтанецька територіальна громада

Сім'я Процик, маючи двох рідних дітей, усиновила ще 11. Усі були вихованцями дитячого будинку у Жовтанцях. Прийомного сина Богдана виховували в сім'ї в любові до Бога та України.

"Ніхто більшої любови не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх, від Івана 15:13. У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам'ять вірного Захисника України! Вічна і світла пам'ять Герою! Слава Україні! Героям Слава!" – підсумували у Жовтанецькій територіальній громаді.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя

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