У семьи Процик есть 13 детей, из них только 2 сына – биологические. Кроме того, родителям уже подарили 7 внуков.
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Погиб один из сыновей семьи Процик
В Жовтанской территориальной общине 1 марта сообщили о трагическом известии, которое принесло большую грусть и боль – погиб защитник Богдан Рильник, сын большой семьи Процик из села Жовтанцы.
Жовтанский сельский совет выражает искренние соболезнования родителям Ирине и Михаилу Процику, жене и всей большой семье. Разделяем с Вами боль утраты Героя!
– говорится в сообщении.
В боях за Украину погиб Богдан Рильник / Фото Жовтанская территориальная община
Семья Процик, имея двоих родных детей, усыновила еще 11. Все были воспитанниками детского дома в Жовтанцах. Приемного сына Богдана воспитывали в семье в любви к Богу и Украине.
"Никто большей любви не имеет над тем, как кто свою душу положил бы за друзей своих, от Иоанна 15:13. В скорби и молитве низко преклоняем головы, чтя память верного Защитника Украины! Вечная и светлая память Герою! Слава Украине! Героям Слава!" – подытожили в Жовтанской территориальной общине.
Смотрите видео о большой семье Процик
Последние потери Украины
- Россия ночью 27 февраля во время атаки дронами убила двух спасателей в Хмельницкой области. В то время они ликвидировали пожар после попадания одного из вражеских БПЛА. С 21-летним Владиславом Двораком и 31-летним Сергеем Севруком простились 28 февраля.
- Кроме этого, 22 февраля к небесному "Азову" присоединился командир 1 батальона полка "Азов" 35-летний Олег Мудрак. Он участвовал в боях за Мариуполь 2014 и провел в российском плену 6 месяцев. Вечером 25 февраля собратья защитника собрались в Киеве на одной из баз полка, чтобы провести его в последний путь.
- А 17 февраля за свободу Украины отдал жизнь 31-летний защитник, командир роты огневой поддержки 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Александр Созанский. Он защищал Украину от российских оккупантов еще с 2014 года.