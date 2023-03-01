У семьи Процик есть 13 детей, из них только 2 сына – биологические. Кроме того, родителям уже подарили 7 внуков.

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Погиб один из сыновей семьи Процик

В Жовтанской территориальной общине 1 марта сообщили о трагическом известии, которое принесло большую грусть и боль – погиб защитник Богдан Рильник, сын большой семьи Процик из села Жовтанцы.

Жовтанский сельский совет выражает искренние соболезнования родителям Ирине и Михаилу Процику, жене и всей большой семье. Разделяем с Вами боль утраты Героя!

– говорится в сообщении.



В боях за Украину погиб Богдан Рильник / Фото Жовтанская территориальная община

Семья Процик, имея двоих родных детей, усыновила еще 11. Все были воспитанниками детского дома в Жовтанцах. Приемного сына Богдана воспитывали в семье в любви к Богу и Украине.

"Никто большей любви не имеет над тем, как кто свою душу положил бы за друзей своих, от Иоанна 15:13. В скорби и молитве низко преклоняем головы, чтя память верного Защитника Украины! Вечная и светлая память Герою! Слава Украине! Героям Слава!" – подытожили в Жовтанской территориальной общине.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя

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