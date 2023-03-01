О потере для всей Украины на своей фесбук-странице сообщил его побратим, военный-доброволец, командир подразделения разведки Владимир "Санта" Регеша. Он отметил, что Герой не раз уезжал на фронт защищать жизнь каждого украинца.

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Непомерная цена победы

Так, Павел Грек осенью 2022 года получил ранения на фронте. Однако как только поправился, снова отправился уничтожать врагов нашего государства. К сожалению, 28 февраля, жизнь защитника оборвалась.

Потери огромны, и кажется, что сердце одело бронежилет, а душа загрубела. Оказывается, что это все кажется… Пашка уничтожил сотни и сотни скотов, но и сотня тысяч их никудышных жизней не стоят его одного,

– написал Владимир Регеша.

Военный-доброволец отметил, что Грек был настоящим воином и невероятным человеком. А также отметил, что Украина обречена победить, "только вот цена непомерная".

Организация похорон

Владимир Регеша самостоятельно занимается организацией похорон Героя в Днепре. Пока дата и время, когда все неравнодушные смогут отдать дань уважения защитнику, неизвестны. Однако о них Владимир Регеша уведомит отдельно.

Он призвал всех желающих помочь и оставил для этого реквизиты своей карты МоноБанка: 5375 4141 2382 7320.

Последние потери народа Украины