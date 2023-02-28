21-річний Владислав Дворак і 31-річний Сергій Севрук померли через травми, отримані в результаті повторного удару БПЛА по місту.

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Біля світлин та трун загиблих лежало спорядження пожежників. Віддати останню шану пришли не лише друзі та рідні, а небайдужі містяни, правоохоронці, рятувальники, нацгвардійці. Їх проводжали навколішках, під звук пожежної сирени.



Церемонія прощання із загиблими рятувальниками / Фото Суспільного

Прощання із Владиславом Двораком і Сергієм Севруком / Фото Суспільного



Українці прийшли попрощатись із героями / Фото Суспільного

Із Героями попрощалися в гарнізонному клубі Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області. Для цього там зібралися сотні людей. Поховають рятувальників 1 березня.

Дворака – у Дедківцях, а Сєврука – у Деражні.

Що відомо про загиблих рятувальників

21-річний Владислав Дворак був командиром відділення 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Хмельницький. Хлопець родом із села Дідківці Шепетівського району. Мав звання прапорщика служби цивільного захисту. У нього залишилася наречена, з якою планували одружитися.

31-річний Сергій Севрук – сержант служби цивільного захисту, батько двох дочок. Герой був родом із Деражні Хмельницького району.

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