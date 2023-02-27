Рятувальника звали Владислав Дворак. Він був командиром відділення 1 Державної пожежно-рятувальної частини у місті Хмельницький.

До теми У Хмельницькому внаслідок атаки "Шахідами" загинув рятувальник

Надзвичайник ліквідовував наслідки ворожого удару у ніч на 27 лютого. Загинув під час повторного обстрілу окупантів.



Загиблий Владислав Дворак / Фото ДСНС

Помер ще один рятувальник

Внаслідок нічних ударів по Хмельницькому поранили ще 4 людей. Їх привезли до лікарні. У Хмельницькій ОВА повідомляли, що стан трьох з них важкий. Ще одну постраждалу відпустили на амбулаторне лікування.

Згодом повідомили, що, на жаль, у лікарні помер ще один рятувальник.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих.



Пошкоджене авто рятувальників / Фото ДСНС

Атака дронів: що відомо

Вночі 27 лютого окупанти застосували по території України 14 "Шахідів". Зокрема, росіяни завдали 3 ворожих удари по Хмельницькому.

На Київ росіяни запускали дрони двома хвилями. Сили ППО знищили всі 9 безпілотників, тому, попередньо, обійшлось без жертв.

У Повітряних Силах розповіли, що загалом за цю ніч наші воїни збили 11 Shahed. Вони летіли з північного напрямку.

Удар по Запоріжжю

Вночі російські терористи атакували Україну не тільки дронами-камікадзе. На Запоріжжя ворог випустив ракети С-300.

Секретар міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано два прильоти на об'єкті цивільної нежитлової інфраструктури. Є руйнування, але люди не постраждали. Окрім того, один із запущених російських снарядів, ймовірно, впав у воду.

Крім того, еерівник ОП Андрій Єрмак повідомив, що росіяни завдали ракетний удар по Мирнограді Донецької області. Також вгатили з артилерії по Нікополю, що на Дніпропетровщині. Пошкоджено 6 будинків, автомобіль та лінію електропередач.

Зверніть увагу! Російська армія накопичила певну кількість штурмової авіації біля кордонів з Україною. У такий спосіб росіяни вирішили збільшити свій наступальний потенціал. Однак слід розмути, що українська система ППО з кожним днем посилюється. Вона здатна нищити не тільки ракети та дрони-камікадзе, але й літаки.