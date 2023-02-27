Спасателя звали Владислав Дворак. Он был командиром отделения 1 Государственной пожарно-спасательной части в городе Хмельницкий.

К теме В Хмельницком в результате атаки "Шахидами" погиб спасатель

Чрезвычайник ликвидировал последствия вражеского удара в ночь на 27 февраля. Погиб во время повторного обстрела оккупантов.



Погибший Владислав Дворак / Фото ГСЧС



Ему был всего 21 год / Фото ГСЧС

Умер еще один спасатель

В результате ночных ударов по Хмельницкому ранили еще 4 человека. Их привезли в больницу. В Хмельницкой ОВА сообщали, что состояние трех из них тяжелое. Еще одну пострадавшую отпустили на амбулаторное лечение.

Впоследствии сообщили, что, к сожалению, в больнице скончался еще один спасатель – 31-летний Сергей Скврук.

Погиб второй спасатель / Фото ГСЧС

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.



Поврежденный автомобиль спасателей / Фото ГСЧС

Атака дронов: что известно

Ночью 27 февраля оккупанты применили по территории Украины 14 "Шахидов". В частности, россияне нанесли 3 вражеских удара по Хмельницкому.

Киев россияне запускали дроны двумя волнами. Силы ПВО уничтожили все 9 беспилотников, поэтому предварительно обошлось без жертв.

В Воздушных Силах рассказали, что за эту ночь наши воины сбили 11 Shahed.

Удар по Запорожью

Ночью российские террористы атаковали Украину не только дронами-камикадзе. В Запорожье враг выпустил ракеты С-300.

Секретарь городского совета Анатолий Куртев сообщил, что в результате вражеских обстрелов зафиксировано два прилета на объекте гражданской нежилой инфраструктуры. Есть разрушения, но люди не пострадали. Кроме того, один из запущенных российских снарядов, вероятно, упал в воду.

Кроме того, ее руководитель ОП Андрей Ермак сообщил , что россияне нанесли ракетный удар по Мирнограду Донецкой области. Также приготовили из артиллерии по Никополю на Днепропетровщине. Повреждены 6 домов, автомобиль и линия электропередач.

Обратите внимание! Российская армия накопила определенное количество штурмовой авиации у границ с Украиной. Таким образом, россияне решили увеличить свой наступательный потенциал. Однако следует размутить, что украинская система ПВО с каждым днем усиливается. Она способна уничтожать не только ракеты и дроны-камикадзе, но и самолеты.