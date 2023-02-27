Про це повідомив представник ГУР МО України Андрій Черняк. За його словами, штурмову авіацію планують задіяти у найважливіших напрямах під час наступу.

Важливо У Росії проблеми з ремонтом авіації, це впливає на інтенсивність у бою, – військовий експерт

Росія накопичила авіацію біля України

Вони розуміють, що їм це не вдається. Вони там не досягли жодного стратегічного успіху, 95% сухопутних військ Росії так чи інакше бере участь в агресії проти України, у них нема чим і кому воювати. Тому росіяни вирішили збільшити свій наступальний потенціал застосуванням авіації,

– розповів Черняк.

Представник розвідки наголосив, що українська система протиповітряної оборони з кожним днем посилюється. На сьогодні вона здатна нищити не тільки ракети та дрони-камікадзе, але й літаки.

Чи застосує Росія авіаналіт під час наступних ракетних ударів

Нещодавно військовий експерт, майор запасу ЗСУ та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман розповів, що російські окупанти стягнули на кордон з нашою державою щонайменше 400 літаків, які можуть атакувати разом з крилатими та балістичними ракетами. Окрім того, там є і гелікоптери, які також можуть атакувати.

Втім, найімовірніше, загарбники прибережуть їх для підтримки з повітря наземного наступу.

За словами Гетьмана, зараз росіяни прораховують корисність та можливість використання цих літаків для атаки з повітря. Вони розуміють, що ми знешкоджуємо 70 – 80% крилатих ракет, а літаків ми збиватимемо ще більше, бо це робити простіше.