Про смерть Юрія Гориславця на своїй сторінці повідомив голова Олександрійської громади Сергій Кузьменко.

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Захисник помер в російському полоні

У лютому 2023 року в російському полоні помер захисник з міста Олександрія, що у Кіровоградській області, Юрій Гориславець. Чоловіку було 53 роки. У нього залишилися мати та донька.

Про умови утримання чоловіка і причини його смерті наразі нічого невідомо. Сергій Кузьменко лиш уточнив, що бійця утримували на території Луганської області.

Про час, місце прощання та поховання військового повідомлять додатково.

Редакція 24 Каналу приносить співчуття рідним та близьким захисника.

Росія має більше полонених, ніж Україна