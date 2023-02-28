О смерти Юрия Гориславца на своей странице сообщил глава Александрийской общины Сергей Кузьменко.

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Защитник скончался в российском плену

В феврале 2023 года в российском плену скончался защитник из города Александрия Кировоградской области Юрий Гориславец. Мужчине было 53 года. У него осталась мать и дочь.

Об условиях содержания мужчины и причинах его смерти пока ничего неизвестно. Сергей Кузьменко уточнил, что бойца удерживали на территории Луганской области.

О времени, месте прощания и захоронения военного сообщат дополнительно.

Редакция 24 Канала приносит соболезнования родным и близким защитника.

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