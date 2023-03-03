О смерти Героя сообщил глава бюджетной комиссии Ивано-Франковского областного совета Назарий Иванов. Он отметил, что Богдан погиб во время минометного обстрела одного из сел Луганской области.

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Что известно о защитнике

Богдан Ваков был стрелком-радиотелефонистом стрелкового батальона Национальной Гвардии Украины. Окончил Львовское высшее профессиональное училище технологий и сервиса.

Когда началась полномасштабная война, молодой человек пошел добровольцем на передовую защищать Украину и свой народ от российских захватчиков.

Даже после тяжелых травм на фронте и трех месяцев лечения снова взял в руки оружие, чтобы продолжить борьбу за свободное будущее в независимом государстве.

У защитника остались мама и сестра.

Юный защитник после ранения вернулся на фронт / Фото Назарий Иванов

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье погибшего Героя. Вечная память!

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