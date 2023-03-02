Виталия Штонду год считали пропавшими без вести. Позже оказалось, что он погиб в Херсонской области 29 марта 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Тульчинской районной государственной администрации.

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Что известно о защитнике

Виталий Штонда родился 9 июля 1989 года в поселке городского типа Песчанка. Когда российские войска приступили к полномасштабному вторжению, он не колеблясь пошел защищать Украину.

Защитник являлся водителем огнеметного отделения огнеметного взвода роты радиационной, химической и биологической защиты.

29 марта 2022 года возле села Александровка Херсонской области состоялось сражение с врагом и с тех пор защитника Украины считали пропавшим без вести. Семья почти год надеялась на чудо и искала Виталия. Однако недавно стало известно, что он погиб.

Наш защитник возвращается на щите в родительский дом, где найдет свой последний покой на малой родине. Такова страшная цена мира и воли, цена приближения победы. Никакими словами не утолить жгучую боль и не залечить раны в душе,

– сообщили в райгосадминистрации.

Защитник скончался в русском плену

Недавно последовало еще одно трагическое известие – в российском плену умер защитник Юрий Гориславец.

Мужчине было всего 53 года. Оккупанты удерживали его на оккупированной территории Луганской области.