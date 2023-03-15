Виталий пошел воевать с начала полномасштабного вторжения. Молодой защитник был пулеметчиком 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.
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Как погиб 20-летний Герой
Побратимы Виталия говорят, что 8 марта он первым пошел в бой с вагнеровцами. Однако во время боевого столкновения "Кудесник" получил осколочное ранение, в результате чего и погиб.
Он был бесстрашным воином, который на задание шел с улыбкой на лице и никогда не считал себя Героем, а только выполнял свою работу. Он был идейным и знал, за что воюет,
– пишет Игорь Захаренко.
В Киевской области попрощались с 20-летним воином / Фото Игорь Захаренко
У Виталия осталась мать, младшая сестра с братом и невеста.
Сослуживец погибшего военнослужащего Дмитрий Зубец рассказал, что после войны Виталий мечтал стать айтишником. Он был спортсменом и интеллектуалом. Военный вспоминает, что во время воздушных тревог на полигоне вместе с Виталием разгадывали кроссворды.
"Человек в 20 лет разбирался в жизни лучше 99 процентов людей, с кем я пересекался. Погиб как настоящий воин, в прямом столкновении с чертами-вагнерами, поднялся над бруствером с пулеметом и уложил ту всю лезвшую дичь. Не везло, осколок прилетел. Отдыхай с миром, мой юный друг. Встретимся в лучших мирах, кроссворды поразгадываем", – написал Зубец в своем посту.
20-летний Виталий Колесник погиб в Бахмуте / Фото Игорь Захаренко
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