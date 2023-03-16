Юрий Коваленко был родом из Глухова, Сумской области. Еще в 2014 добровольцем пошел на Восток защищать Украину. Не дождавшись медкомиссии, он уехал в Иловайск.

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Коваленко был известным историком

В одном из интервью рассказал, что имеет несколько образований. Первая – психолога, вторая – электричество, а исторический факультет он окончил уже во взрослом возрасте.

Более 30 лет занимался археологией, историей, изучал похороны Второй мировой, был военным археологом, волонтером. До полномасштабной войны работал заведующим научно-исследовательским Национальным заповедником "Глухов".



Коваленко добровольцем ушел на войну в 2914 году / Фото фейсбук Юрия Коваленко

Имел ряд наград и знаков отличия

Коваленко исследовал руины Батурина, который в 1708 году уничтожили московские захватчики, он нашел место расположения главного храма гетманской столицы – собора Живоначальной Троицы.

Юрий Коваленко являлся автором более 70 научных статей. В 2021 защитил диссертацию и стал кандидатом исторических наук. К тому времени он защищал Украину в рядах ВСУ, контракт подписал в декабре 2020 года. В 2021 году участвовал в боях за Авдеевку, был награжден отличиями Генштаба и командующего Объединенными силами.

Коваленко был участником организации "Черный тюльпан", возвращавшей тела домой погибших героев.

За работу в Черном тюльпане был награжден Министерством обороны Украины.



У Коваленко был ряд наград / Фото из фейсбука Юрия Коваленко

24 Канал выразлю соболезнования родным и знакомым погибшего героя. Светлая память!