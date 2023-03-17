Українського Героя поховали 16 березня. Він добровільно захищав свою країну.
Важливо Пішов воювати майже у 60 років: на фронті за Україну загинув рекордсмен Василь Шевчук
Що відомо про загиблого воїна
Роман Корчемний загинув внаслідок мінометного обстрілу поблизу Білогорівки, що на Донеччині. 19-річного захисника виховував дідусь, бо його мама померла, коли йому було 16 років.
У січні 2023 року Роман добровільно став на захист України та був прийнятий на військову службу за контрактом до Збройних Сил.
На площі Героїв Майдану священники відправили панахиду за загиблим. Траурний кортеж рушив до Стіжка, де вздовж дороги від Шумська загиблого Героя зустрічали на колінах місцеві мешканці.
16 березня в Шумській громаді було оголошено днем жалоби.
Прощання з Романом Корчемним / фото Шумська громада
Українські Герої, які загинули на фронті
- Нещодавно на фронті загинув уродженець Хоросткова Тернопільської області Василь Шевчук. Раніше він став рекордсменом, який роздягнутим пролежав під снігом 20 хвилин.
- У боях за Бахмут загинув відомий історик, археолог, викладач, екскурсовод та патріот Юрій Коваленко. Навесні 2022 року він захищав Чернігівську область.
- Також у Херсоні загинув захисник зі Львова Дмитро Пащук. Герой поліг внаслідок поранення дроном-камікадзе. Він був бійцем ССО і пластуном.
- На війні під час оборони Бахмута загинув боєць з Львівщини Ігор Ілечко. У захисника залишився маленький син.